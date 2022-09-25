Она хотела быть отвергнутой: помощники Меган Маркл поделились скандальными подробностями дворцовых игр

Помощники герцогини Сассекской называют ее самовлюбленной социопаткой, а себя "сассекским клубом выживших" и утверждают, что мезгит был спланирован актрисой с самого начала ее вхождения в королевскую семью. И у них есть этому доказательства.

Отрывки из книги Валентайна Лоу "Придворные: скрытая сила за короной" были опубликованы вчера вечером в The Sunday Times.

В книге описывается история отношений герцога и герцогини Сассекских с их персоналом, людьми, которые, по словам автора, верили в Меган и сделали бы все, чтобы помочь паре добиться успеха.

Помощники пришли к выводу, что уход Меган был преднамеренным и планировался актрисой с самого начала.

Один из бывших сотрудников сказал автору: "Она хотела, чтобы ее отвергли, она была одержима этой идеей с первого дня".

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

Дугой сотрудник сказал Лоу: "Все знали, что о нашей работе будут судить по ее счастью. Ошибка, которую мы совершили, заключалась в том, что мы думали, что она хочет быть счастливой".

Помощники настолько разочаровались в Меган, что начали подозревать, что даже ее самые отчаянные мольбы были частью преднамеренной стратегии, призванной облегчить ее отъезд. Они считают, что она хотела получить возможность сказать потом: "Посмотрите, как они меня на поддержали".

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

Среди основных членов "сассекского клуба выживших" были Саманта Коэн, которую королева лично попросила стать личным секретарем пары и которая работала на Сассексов с момента их свадьбы в мае 2018 года до окончания их турне по Южной Африке в сентябре 2019 года, и Сара Лэтэм, отвечавшая за связи. Среди других была помощник пресс-секретаря Марни Гаффни.

Согласно их рассказам, некоторые из сотрудников Меган подозревали, что в конце концов она хотела просто заработать денег. И единственный способ, которым она могла это сделать, — оставить свою королевскую жизнь и вернуться в Америку.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Часть проблемы, согласно одному источнику, заключалась в том, что все во дворце все были слишком вежливы: "Когда кто-то решает не быть вежливым, все понятия не имеют, что с этим делать."

В выдержках утверждается, что Коэн, имевшая 17-летний опыт работы во дворце, часто говорила Эдварду Янгу, личному секретарю королевы, и Клайву Олдертону, личному секретарю Чарльза, что, если все пойдет не так, дворцу нужны доказательства того, что они проявляли заботу о Гарри и Меган.

В книге цитируется источник, говорящий, что Коэн подвергалась издевательствам и что все, что она делала, никогда не было достаточно хорошим для пары. Это было похоже на работу на пару подростков. Они были невозможны и довели своего секретаря до предела. Она была очень несчастна. Хотя в прошлом году адвокаты герцогини отрицали, что мисс Коэн подвергалась издевательствам, заявив, что пара всегда была благодарна ей за поддержку и самоотверженность.

Сэр Эдвард Янг / Фото: Getty Images

Согласно книге, напряженность усугублялась ухудшением отношений Гарри и Меган с секретарями королевы и Чарльза - Олдертоном и Янгом. При этом Гарри так же пренебрежительно относился к двум старшим придворным, как и Меган.

Утверждается, что планы побега пара держала в строжайшей секретности.

В книге говорится: "Когда Гарри и Меган отправились в Канаду на шестинедельный перерыв в ноябре 2019 года… Меган даже не сказала няне своего ребенка Лоррен, куда они едут". Меган призналась только одному из своих сотрудников, что не вернется, другие узнали об этом только в январе 2020 года.

В новой книге утверждается, что во время королевского тура по Австралии в октябре 2018 года Меган не понимала, почему ей приходится пожимать людям руки или совершать прогулки. Сообщается, что сотрудники слышали, как она сказала: "Не могу поверить, что мне за это не платят".

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

В книге утверждается, что Гарри и Меган пытались обойти правила, чтобы получить бриллиантовую тиару для репетиции перед свадьбой, когда парикмахер Меган был в Лондоне, но персонал дворца отказал им, заявив, что необходимо соблюдать строгий протокол. В ответ Гарри якобы использовал откровенные выражения, говоря о костюмере королевы Анджеле Келли за что Елизавета II осудила его, вызвав на частную встречу.

Анджела Келли / Фото: Getty Images

Один инсайдер также заявил, что Гарри боялся, что его затмит племянник - принц Джордж, когда ему исполнится 18 лет. Он говорил: "На этот раз у меня есть время, чтобы на что-то повлиять", имея в виду, пока Джорджу не исполнилось 18 лет.

Источник во дворце также сообщил Валентину Лоу, что Меган, в начале отношений, давила на Гарри, заявляя, что расстанется с ним, если он публично не объявит об их отношениях. Другой инсайдер сказал: "Он сходил с ума, говоря: "Она собирается меня бросить".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Также служащие рассказывают, какой проблемой стала безопасность, как только Меган прибыла в Лондон, поскольку не было прямого способа обеспечить Меган постоянной защитой полиции, что разжигало напряженность между дворцом и новой парой.

Утрверждаетсяь, что уже в августе 2019 года, перед туром по Африке, американская команда пары работала над несколькими сделками, в том числе с Netflix, сериалом о психическом здоровье Гарри для Apple+, закадровым голосом Меган в Дисней и интервью с Опрой Уинфри, запланированным на осень.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Источники во дворце также утверждали, что паре постоянно присылали подарки от модных, парфюмерных и ювелирных компаний, когда они жили в Кенсингтонском дворце. Их помощник отказался от предметов роскоши, придерживаясь протокола о том, что члены королевской семьи не принимают коммерческих подарков, что привело к столкновениям с Меган, которая была этим недовольна.

Книга должна быть опубликована 6 октября издательством Headline Books.

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