Она - икона стиля: рассматриваем образ принцессы Дианы с синим блейзером от Кэтрин Уокер

Несмотря на то, что этому наряду уже 30 лет, выглядит он очень современно.
Принцесса Диана очень любила синий цвет, поскольку он хорошо сочетался с оттенком ее глаз и помолвочным кольцом с сапфиром, поэтому часто носила наряды этого оттенка. Одним из любимых нарядов Дианы был ансамбль от дизайнера Кэтрин Уокер.
Наряд включал приталенный блейзер с золотыми пуговицами в виде клевера, закругленными широкими лацканами и манжетами на рукавах, а также черное мини-платье.
Носила этот наряд принцесса в сочетании с капроновыми колготками черного цвета, туфлями на небольших каблуках и черной сумкой. Лук она дополнила большими золотистыми серьгами в ушах и красным маникюром.
Кэтрин Уокер - была одним из дизайнеров, с которым Диана сотрудничала на протяжении многих лет. Их профессиональные отношения начались через три месяца после того, как Диана вышла замуж за Чарльза и продолжались до смерти Дианы шестнадцать лет спустя. Уокер предоставила принцессе многие из ее самых знаковых нарядов, включая известное так называемое платье "Элвис". Похоронили принцессу также в платье от Кэтрин Уокер.
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