"Она - инь для его ян": эксперт рассказал, в чем секрет успешного брака Чарльза и Камиллы

Много лет супруги идут рука об руку, и весь секрет их крепкого брака в том, что пара просто понимает друг друга с полуслова и поддерживает во всем.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевский биограф Кристофер Уилсон, изучавший эту пару в книге "Великая любовь", рассказал журналу People о том, что Камилла успокаивает Чарльза так, как никто другой.

"Ее присутствие успокаивает его. Несмотря на все атрибуты величия, на вершине холодно и одиноко, и легко увидеть, какое утешение она ему обеспечивает. Между ними есть исключительная связь, она — инь для его ян. Она из тех, кто говорит: "Все будет хорошо, давай начнем и займемся делом".

Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

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Эксперт считает, что Камилла привносит немного легкомыслия в королевские обязанности. "Она заставляет его смеяться. Когда их что-то заводит, вы видите, как они просто смеются вместе. Они делают что-то с таким энтузиазмом", - говорит он. И добавляет: "Ее преданность Чарльзу и преданность долгу вдохновили королеву Елизавету на последнее послание в День восшествия на престол, где она поделилась своим искренним желанием, чтобы Камилла была известна как королева-консорт, когда Чарльз станет королем". Так и произошло, короноваться Камилла будет уже как королева.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее королевский фотограф рассказал, как король Чарльз называет свою жену Камиллу.

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