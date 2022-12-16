"Она ищет людей под завалами": пес Патрон показал коллегу-овчарку, за которой он ухаживал

Известный джек-рассел-терьер рассказал о собаке с работы, которая ему очень понравилась.

Известный пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram снимки со своей коллегой-овчаркой, с которой он только что познакомился. Зовут ее Зара, и она очень понравилась Патрону.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Он даже пытался за ней ухаживать и шутить, но Зара этого не оценила и отшила нашего красавчика-пиротехника. Поэтому Патрон немного расстроился.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Такой день! Сегодня познакомился со своей коллегой, ее зовут Зара. Она ищет людей под завалами.

Помните фильм "Такси"? Когда в полицейский участок заходит высокая немка Петра, и все теряют голову от нее. Вот у нас такое сегодня было. Зара не ходит, а словно плывет. Такая осанка, такая грация. Она очень воспитанная. Уж слишком, я бы сказал. Короче, шутки и ухаживания не прошли.

Значит, буду следовать должностным инструкциям, потому что иначе придется писать рапорт (опять)", — поделился Патрон.

Он спросил своих подписчиков, "подбивал ли клинья" кто-то к ним на работе?

"Говорят, в США на работе не стоит даже отмечать, что противоположный пол хорошо выглядит. Пожалуй, это правильно. Но мои люди нашли друг друга именно на службе. Так что, если бы у нас нельзя было, у меня не было бы такого хорошей семьи.

Всем ухаживающий лизь. Такой вежливый, флиртующий, но такой "не слишком", — написал джек-рассел-терьер.

Напомним, недавно Патрон поддержал тренд в соцсети на зажигательный танец Уэнсдей Адамс из сериала "Уэнсдей" на Netflix под песню Леди Гаги Bloody Mary. Станцевал он очень забавно.

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