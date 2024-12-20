Она копия мама: папарацци запечатлели, как выглядит дочь принцессы Беатрис

На рождественский обед короля Чарльза вчера в Букингемский дворец принцесса Беатрис взяла с собой 3-летнюю дочь Сиенну.

Девочка не появляется на публичных мероприятиях королевской семьи, поэтому широкая публика не знает, как она выглядит. На снимках, которые вчера сделали папарацци, девочка была запечатлена на заднем сиденье автомобиля, в котором ехала Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци. Сиенна сидела в специальном детском кресле и колупалась пальцем во рту.

Принцесса Беатрис ее муж Эдоардо и их дочь Сиенна / Фото: Getty Images

Девочка такая же белокурая, какой была ее мама Беатрис в детстве, а также очень на нее похожа, особенно глазами.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис, напомним, сейчас беременна вторым ребенком, но пока не известно, кто это будет – девочка или мальчик.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, о королевских младенцах, которые родились в 2024 году, а также рассказывали о принцессах, которые сейчас в положении.

Читайте также: