Принцесса Шарлотта / © Associated Press

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Принцессу Шарлотту часто сравнивают то с ее покойной прабабушкой королевой Елизаветой II, то с отцом принцем Уильямом или тетей Сарой Чатто. Есть у принцессы сходство и с ее родственниками по линии семьи Спенсер.

Леди Китти Спенсер — кузина принца Уильяма, на днях поделилась своей детской фотографией, показав, как позирует сидя верхом на лошади. Этот кадр был снят в 1992 году и подписчики говорят о ее невероятном сходстве с принцессой Шарлоттой.

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

«Вы выглядите так же, как Шарлотта Элизабет Диана», «Боже мой!!! Как же принцесса Шарлотта похожа на вас», «Я думал, это принцесса Шарлотта», — пишут некоторые из них. «Теперь мы знаем, как будет выглядеть принцесса Шарлотта, когда вырастет», — добавил еще один подписчик в комментариях.

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Принцесса Шарлотта и ее мама Кейт / © Getty Images

Китти Спенсер, которая сама воспитывает маленькую дочь Афину, похоже тоже в детстве занималась конным спортом, как и Шарлотта любит все, что связано с лошадьми.

Китти Спенсер / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, что дочь Китти Спенсер — маленькая копия принцессы Шарлотты на одном из опубликованных ее мамой снимков.