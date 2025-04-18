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Она — копия принцессы Шарлотты: кузина принца Уильяма поделилась милым детским фото
Внешность дочери принца и принцессы Уэльских часто сравнивают с другими членами королевской семьи Британии.
Принцессу Шарлотту часто сравнивают то с ее покойной прабабушкой королевой Елизаветой II, то с отцом принцем Уильямом или тетей Сарой Чатто. Есть у принцессы сходство и с ее родственниками по линии семьи Спенсер.
Леди Китти Спенсер — кузина принца Уильяма, на днях поделилась своей детской фотографией, показав, как позирует сидя верхом на лошади. Этот кадр был снят в 1992 году и подписчики говорят о ее невероятном сходстве с принцессой Шарлоттой.
«Вы выглядите так же, как Шарлотта Элизабет Диана», «Боже мой!!! Как же принцесса Шарлотта похожа на вас», «Я думал, это принцесса Шарлотта», — пишут некоторые из них. «Теперь мы знаем, как будет выглядеть принцесса Шарлотта, когда вырастет», — добавил еще один подписчик в комментариях.
Китти Спенсер, которая сама воспитывает маленькую дочь Афину, похоже тоже в детстве занималась конным спортом, как и Шарлотта любит все, что связано с лошадьми.
Напомним, недавно мы показывали, что дочь Китти Спенсер — маленькая копия принцессы Шарлотты на одном из опубликованных ее мамой снимков.