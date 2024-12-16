Она красотка: беременная принцесса София сходила с мужем на рабочую встречу

Беременная четвертым ребенком принцесса София прекрасно себя чувствует и посетила с мужем - принцем Карлом Филиппом - новое рабочее мероприятия.

Пара присутствовала на встрече с членами Северного альянса по политике в области детских технологий (NOCTA) в Стокгольме.

Принцесса София, которая недавно отпраздновала 40-летие, приехала на мероприятие в черном жакете, брюках и обута в кожаные грубые ботинки на каблуках. На плече у Софии висела сумка из крокодиловой кожи, волосы она распустила и сделала выразительный дневной макияж, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо.

Принцесса София / Фото: Getty Images

На одном снимке хорошо видно, как принцесса заходит в комнату, кладя руку на свой беременный живот. Это любимый жест всех беременных за который, к слову, часто и нещадно в свое время критиковали Меган Маркл – жену принца Гарри.

Принц Карл Филипп и принцесса София / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса София и принц Карл Филипп растят троих сыновей. Их четвертый ребенок, пол которого пока что остается неизвестным, появится на свет в феврале.

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