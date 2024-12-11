Она красотка: беременная принцесса София в красивом вечернем платье приехала на банкет

Супруга принца Карла Филиппа, которая сейчас беременна четвертым ребенком, появилась на банкете в честь Нобелевской премии 2024 года в Стокгольмской ратуше. Принцесса шла под руку с Гэри Равканом - американским генетиком.

Принцесса, которая недавно отпраздновала 40-летие, была одета в роскошное кобальтовое платье, обута в туфли-лодочки оттенка металлик и в руках держала миниатюрный черный клатч.

София была в своей свадебной тиаре, серьгах-висюльках с камнями, волосы собрала в низкий пучок и сделала красивый вечерний макияж. На запястье у принцессы был бриллиантовый браслет, а на пальце кольцо.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Наряд был очень удачно подобран, платье слегка подчеркивало заметно подросший беременный живот Софии.

Напомним, для Софии и принца Карла Филиппа этот ребенок станет четвертым. Пара уже воспитывает троих сыновей.

Читайте также:

Свадьба принцессы Софии и принца Карла Филиппа (8 фото)