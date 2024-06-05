Она красотка: королева Мэри в розовом платье и широкополой шляпе приехала на службу

Король Фредерик X и королева Мэри посетили службу в честь 175-летия Конституции в церкви Холмен в Копенгагене.

Королева Мэри и король Фредерик X, королева Маргрете II и принцесса Бенедикта / Фото: Getty Images

Ее Величество облачилась в платье миди с поясом и объемными рукавами от бренда Andrew Gn, стоимостью 3425 долларов. Она дополнила свой яркий лук шляпой с широкими полями, украшенной лентой от Susanne Juul, бежевыми туфлями-лодочками от Prada и миниатюрным клатчем. Королева сделала красивый макияж, собрала волосы в боковой низкий пучок, надела цветочные серьги и несколько золотых тонких цепочек. В руках Мэри держала букет цветов.

Ее муж король Фредерик X был элегантен в темно-синем костюме, белой рубашке и в бордовом галстуке в розовый горох, который, вероятно, подобрал в тон наряда своей жены.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какой подарок король Фредерик сделал своей жене в день своего рождения.

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