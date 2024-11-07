Она красотка: королева Рания в нежном образе появилась на встрече

54-летняя Рания, которая этим летом впервые стала бабушкой, надела блузку Giambattista Valli кремового цвета с круглым вырезом и рукавами до локтя и юбку-миди от Zimmermann, украшенную замысловатыми вышитыми узорами из разноцветных нитей. На запястье у Рании был золотой браслет, волосы уложены и распущены, а на пальцах несколько колец. Также образ завершал красивый макияж на лице.

"Всегда приятно проводить время с дружелюбными и гостеприимными людьми Акабы", - написала Рания в своем блоге, опубликовав фото.

А недавно на встрече с молодыми предпринимателями королева Рания появилась в черной объемной футболке и брюках цвета хаки. Образы темных оттенков тоже к лице иорданской королеве.

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