Она красотка: королева Рания в нежном образе появилась на встрече

Королева Иордании отправилась в поездку в Акабу.
54-летняя Рания, которая этим летом впервые стала бабушкой, надела блузку Giambattista Valli кремового цвета с круглым вырезом и рукавами до локтя и юбку-миди от Zimmermann, украшенную замысловатыми вышитыми узорами из разноцветных нитей. На запястье у Рании был золотой браслет, волосы уложены и распущены, а на пальцах несколько колец. Также образ завершал красивый макияж на лице.
"Всегда приятно проводить время с дружелюбными и гостеприимными людьми Акабы", - написала Рания в своем блоге, опубликовав фото.
А недавно на встрече с молодыми предпринимателями королева Рания появилась в черной объемной футболке и брюках цвета хаки. Образы темных оттенков тоже к лице иорданской королеве.
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