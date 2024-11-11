Она красотка: папарацци подловили королеву Мэри на пляже в купальнике

Недавно королева Дании Мэри вернулась из отпуска, который провела с детьми в Австралии.

На прошлой неделе папарацци удалось запечатлеть Ее Величество на пляже, когда Мэри наслаждалась солнечными ваннами и плаванием. Фото королевы в купальнике поделилось издание Daily Mail и надо сказать 52-летняя монаршая особа находится в великолепной физической форме.

На ней был бледно-розовый слитный купальник без бретелек, а волосы собраны в высокий пучок, чтобы не намочить их в соленой воде. Королева находится в отличной спортивной форме. Очевидцы говорят, что королева Мэри наслаждалась на пляже со своими подругами.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Всю прошлую неделю Ее Величество уже исполняла свои королевские обязанности. А в выходные посетила ежегодную памятную церемонию, состоявшуюся в Церемониальном зале Копенгагенского университета.

Напомним, мы уже делали подборку фотографий и рассказывали, как выглядят венценосные дамы в купальниках.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Читайте также:

Кронпринцесса Мэри - новая королева Дании (20 фото)