Она – крепкий орешек: королевский эксперт раскрыл главный секрет принцессы Кейт

Кейт Миддлтон стала принцессой осенью 2022 года. Это произошло после смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза III, который и дал титул Уэльских своему старшему сыну Уильяму и его супруге Кэтрин.

За 12 лет брака с принцем Уильямом изменился не только стиль принцессы Уэльской. Претерпел изменений и ее характер. Она стала более твердой и уверенной в себе, хотя на публике мы видим Кейт часто, как мягкую и нежную жену и хранительницу домашнего очага.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Королевский эксперт Валентин Лоу в материале Page Six рассказал, что на самом деле Кейт Миддлтон имеет более жесткий характер, чем это демонстрируется на публике.

"Интересно, что за кулисами она гораздо более стальная, намного жестче, чем мы думаем", — говорит эксперт. "Она симпатичная женщина, красиво одевается, мило улыбается, занимается довольно бесспорной благотворительностью", — объяснил автор. И добавил, что Кейт отнюдь не такая мягкая в реальной жизни, какой ее привыкла видеть публика.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Стальной характер Кэтрин заметили после выхода скандального интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. Королевский дворец вынужден был реагировать на интервью и выпустить заявление в ответ на то, что Сассекские обвиняли семью в расизме и не только. И в этом ответе была фраза: "Несмотря на то, что некоторые воспоминания могут разнится, к ним относятся очень серьезно, и семья будет обсуждать их в частном порядке".

Валентин Лоу утверждает, что эту фразу "воспоминания могут разнится" придумал пресс-секретарь принца Уильяма, но именно Кейт была человеком, которая настояла на том, чтобы именно эта фраза попала в финальную версию текста. Кейт хотела, чтобы эта строчка осталась в заявлении, чтобы версия событий Маркл и Гарри не была принята за правду.

Принц и принцесса Уэльские на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская прекрасно осознает, что "однажды она станет королевой", и "очень тщательно думает о долгосрочной безопасности, силе и стабильности королевской семьи как института", - считает эксперт. Нам кажется, у нее отлично получается.

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