Она крепкий орешек: вспоминаем пять случаев госпитализации королевы Елизаветы II

95-летняя королева Елизавета II известна своим крепким здоровьем. Но новость о том, что Ее Величество провела ночь в госпитале, заставила многих поволноваться.

Королева была госпитализирована в больницу короля Эдуарда VII в среду вечером для того, чтобы пройти обследование и сдать анализы. Врачи рекомендовали монарху это сделать.

Это стало первым пребыванием Елизаветы II в госпитале за последние восемь лет. "Следуя медицинским советам отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований, а сегодня вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", - гласит заявление Букингемского дворца, выпущенное в четверг.

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II редко жалуется на здоровье. Ранее она обращалась в частную лондонскую клинику в 2013 году, когда у нее случился приступ гастроэнтерита, пишет Hello!. А до этого госпитализация королевы была в 2003 году, когда монарху сделали две операции на колене и операцию по удалению двух небольших повреждений на лице.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Первый раз королева Елизавета II была госпитализирована в больницу в 1982 году, в возрасте 56 лет. Ей тогда удалили зуб мудрости. Это было также в больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона. Напомним, в этой же больнице в марте 2021 года лечился принц Филипп. Но, к сожалению, он скончался в возрасте 99 лет спустя три недели после выписки. Позже назвали причину смерти герцога Эдинбургского – старость.

В 2018 году королева Елизавета II пребывала на дневном стационаре после того, как ей сделали процедуру по удалению катаракты глаза.

Сегодня монарх чувствует себя хорошо, она полна сил и энергии. И, кстати, от коронавируса вакцинирована.

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