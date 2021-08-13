"Она лгунья": Томас Маркл в интервью рассказал, как изменилась его дочь Меган после свадьбы с принцем Гарри

Отец Меган Маркл - Томас Маркл - дал новое интервью, в котором откровенно заявил, что его дочь сильно изменилась с тех пор, как встретила принца Гарри.

Во время интервью GB News 77-летний мужчина назвал свою дочь лгуньей, а ее мужа принца Гарри обвинил в том, что он повлиял на то, какой Меган стала после встречи с ним и замужества.

По его словам Меган, герцогиня Сассекская "лгала годами", и что это было под влиянием принца Гарри. При этом Томас заявляет, что любит свою дочь. На вопрос о том, лгала ли Меган во время скандального интервью с Опрой Уинфри в начале этого года, Томас ответил: "Она лгала. Она лгала годами. Ложь про архиепископа? Как можно сказать: "Мы поженились за три дня до свадьбы?" Ее ложь настолько очевидна, что я не знаю, почему она говорит это", - пишет The Sun. Во время интервью с Опрой Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме по отношению к герцогине Сассекской и их сыну Арчи.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / Associated Press

Такое поведение дочери мужчина считает странным, ведь ранее она не способна была лгать. Томас также отметил, что ему неловко за дочь, и за ее поведение. С момента свадьбы Гарри и Меган Томас больше не общался с герцогиней Сассекской. К алтарю он ее не вел, поскольку находился в больнице, у мужчины были проблемы с сердцем. Накануне свадьбы в Сети были опубликованы постановочные фотографии Томаса, где он примеряет смокинг и изучает историю Британии. Именно после этого дочь перестала отвечать на его звонки и прервала всякое общение. Очевидно, что, примеряя смокинг Томас Маркл собирался посетить торжество. Сейчас отец Меган утверждает, что это принц Гарри повлиял на то, что Меган перестала с ним общаться.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Associated Press

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"Я лежал на больничной койке, разговаривал с ними, говорил им, что не могу прийти на свадьбу, и с тех пор они со мной не разговаривали. Если бы ваш родитель был в больнице, разве вы не беспокоились бы - даже если бы злились на них? Разве вы не беспокоитесь, выживут они или умрут? Она изменилась, это не та дочь, которую я знал. Моя дочь была гораздо более щедрым и любящим человеком, чем сейчас. Я не знаю, стоит ли он за этим, но я действительно думаю, что Гарри и некоторые из ее друзей изменили ее. Я люблю свою дочь, но мне не всегда нравится то, что они делают", - подытожил мужчина.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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