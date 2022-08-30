Она любила быть за рулем: авто принцессы Дианы выставили на аукцион (фото)

Принцесса Диана любила ездить за рулем и часто попадала под прицелы фотографов в своих автомобилях.

Один из ее автомобилей - Ford Escort RS Turbo S1 1985 года выпуска - был замечен перед аукционом в Сильверстоуне. Он будет выставлен на продажу в Нортгемптоне.

Авто принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Черный Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла Диана, принцесса Уэльская, в период с 1985 по 1988 год, как ожидается, будет стоить более 100 000 фунтов стерлингов. Распродажа состоится накануне 25-й годовщины смерти принцессы Уэльской.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии в туннеле Pont de l'Alma в Париже. Принцесса ехала на заднем сидении вместе со своим любовником Доди-аль-Файед, они оба не были пристегнуты. Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где скончалась, а телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс - единственный оставшийся в живых.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, какими были последние слова принцессы Дианы перед смертью.

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