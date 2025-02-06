Она любила это место: как выглядит дом в Лондоне, где принцесса Диана жила до свадьбы с Чарльзом

До того момента, как переехать во дворец, юная леди Диана жила на съемной квартире с двумя подругами.

6 февраля 1981 года принц Уэльский Чарльз сделал предложение своей возлюбленной леди Диане Спенсер.

До того, как выйти замуж за наследника британского престола, юная леди Диана жила в съемной квартире в лондонском районе Челси. Сегодня на этом доме, в котором будущая принцесса жила со своими подругами, висит именная табличка, которая указывает на то, что именно в этом доме жила Диана.

Принцесса Диана, 1980 год, Лондон / Фото: Getty Images

На ней написало, что она жила там с 1979 по 1981 год до того, как переехать в Букингемский дворец после свадьбы с принцем. Позже в своих мемуарах принцесса рассказывала, что она очень любила эту квартиру и тот период своей жизни, когда еще не стала объектом всеобщего внимания.

Дом в Лондоне, где жила принцесса Диана до свадьбы с принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Папарацци делали множество фотографий Дианы Спенсер около этого дома. Они устраивали настоящую охоту за ней, а королевская семья не спешила защищать будущую принцессу.

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