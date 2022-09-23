Она любила пошутить: автор последнего юбилейного портрета Елизаветы II рассказал забавную историю о съемках с королевой

Фотограф Ранальд Макечни, который является автором этого портрета, рассказывает забавную историю, которая произошла во время съемок в мае 2022 года, накануне празднования платинового юбилея королевы.

В тот день он прибыл в Виндзор, чтобы сфотографировать монарха. И вот, что он вспоминает:

"Она пришла и вошла, и мы поздоровались, затем она просто посмотрела на меня и спросила: "Что тебе нужно? А я сказал: "Ну, я хочу, чтобы вы улыбались и выглядели счастливыми". Она оглянулась на меня и сказала: "Ну, ты меня не заставишь", - вспоминает фотограф и продолжает: "Я сказал: "Ну, вы можете попробовать", и она засмеялась", - пишет people.

Камилла, Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Фотограф добавил, что Елизавета II привыкла позировать перед камерами и работать с ней было несложно. Королева позировала в небесно-голубом платье и любимом жемчужном ожерелье, которое она носила всю жизнь и о котором мы писали ранее. Жемчужное ожерелье из трех нитей было подарено Елизавете также ее отцом. Король Георг VI скончался, когда ей было всего 25 лет, но она носила его подарок всю свою жизнь.

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Этот портрет впервые был выпущен в ознаменование начала празднования платинового юбилея в июне. Он был сделан в вестибюле Виктории в Виндзорском замке 25 мая 2022 года. На заднем плане запечатлены Круглая башня замка и статуя короля Карла II, которая стоит в четырехугольнике замка. В этом же платье и пальто сверху монарх появилась на Trooping the Color - параде в честь своего дня рождения и вышла на балкон к публике.

Королева Елизавета II с семьей на балконе Букингемского дворца во время празднования своего платинового юбилея правления в 2022 году / Фото: Associated Press

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