Она любила простую еду: что ела на завтрак принцесса Диана

Бывший королевский шеф-повар рассказал о любимом завтраке принцессы Дианы.
Принцесса Уэльская предпочитала вегетарианскую пищу мясным блюдам, и, по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, который работал на королевскую семью 15 лет, она обожала есть яйца на завтрак.
Шеф рассказал, что Диана любила простую еду, которой она могла наслаждаться со своими сыновьями, принцами Уильямом и Гарри. А одним из ее любимых блюд были яйца "Сюзетт". Это блюдо состоящее из печеного картофеля и яиц.
"Яйцо Сюзетт — вы понимаете, почему оно было одним из любимых блюд принцессы Дианы. Она просила его как минимум раз в неделю. Ей понравилось яйцо-пашот сверху, немного голландского соуса и немного шпината снизу", - рассказывает шеф, пишет express.
Напомним, ранее вторая супруга короля Чарльза – королева Камилла – рассказала, от какого блюда ее муж не откажется никогда.
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