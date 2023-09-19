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Она любила простую еду: что ела на завтрак принцесса Диана

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Она любила простую еду: что ела на завтрак принцесса Диана

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Бывший королевский шеф-повар рассказал о любимом завтраке принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская предпочитала вегетарианскую пищу мясным блюдам, и, по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, который работал на королевскую семью 15 лет, она обожала есть яйца на завтрак.

Шеф рассказал, что Диана любила простую еду, которой она могла наслаждаться со своими сыновьями, принцами Уильямом и Гарри. А одним из ее любимых блюд были яйца "Сюзетт". Это блюдо состоящее из печеного картофеля и яиц.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images
Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

"Яйцо Сюзетт — вы понимаете, почему оно было одним из любимых блюд принцессы Дианы. Она просила его как минимум раз в неделю. Ей понравилось яйцо-пашот сверху, немного голландского соуса и немного шпината снизу", - рассказывает шеф, пишет express.

Принцесса Диана / © Associated Press
Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Напомним, ранее вторая супруга короля Чарльза – королева Камилла – рассказала, от какого блюда ее муж не откажется никогда.

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Дата публикации
Просмотры
422
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