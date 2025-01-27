Она любила танцевать: о хобби принцессы Дианы снимут новый фильм

Принцесса Диана обожала танцевать и особенно нежно любила балет. Она даже посещала танцевальные уроки, хотя это ее увлечение не поддерживал ее муж Чарльз.

Стало известно, что о любви Дианы к танцам снимут фильм. В документальной ленте будет рассказана история преподавателя танцев Энн Аллан, которая учила принцессу Уэльскую танцам. В том числе она была ответственна за подготовку королевской особы к ее знаменитому танцу в Белом доме с актером Джоном Траволтой.

90-минутный фильм является воссозданием книги Энн Аллан "Танцы с Дианой: Мемуары".

Энн Аллан "Танцы с Дианой: Мемуары", фото: instagram.com/dancingwithdianabook/

"В то время, проведенное с принцессой, мне так повезло стать свидетелем не только глубокой любви Дианы к танцу, но и гораздо более личной стороны ее натуры. Я надеюсь, что зрители документального фильма оценят этот свежий взгляд, а также откроют для себя более глубокое понимание того, насколько необыкновенной она была", - сказала Энн в интервью журналу People.

Когда ее книга была опубликована, Аллан объяснила, что написала ее отчасти для своей четырехлетней внучки и чтобы поделиться "другой стороной Дианы, ее танцевальной стороной, ее внутренней красотой".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Она любила танцевать. В ту минуту, когда она начинала двигать руками, можно было увидеть, какие чувства это у нее вызывало. Она умела быть собой. Она любила двигаться и веселиться", - добавив, что помнит, как Диана была "ошеломлена" после танца с Траволтой в 1985 году. "Это было совершенно восхитительно", — сказал Аллан.

Также известно, что занятия танцами для принцессы Дианы стали тем безопасным местом, где она могла делиться как своими радостями, так и своими печалями: "Если что-то было у нее на уме, она говорила об этом", — вспоминает Аллан. "Позже бывали дни, когда она приходила и просто немного разговаривала".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В фильме покажут период с 1981 года и последующие девять лет, которые Диана провела в танцевальном классе. Ее учитель танцев разделила с принцессой боль ее трудного брака с Чарльзом, радость материнства и борьбу с булимией.

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