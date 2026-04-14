Она любила яркий макияж: почему принцесса Диана отказалась от фирменной синей подводки в 90-х

Принцесса Диана / © Associated Press

В начале своей публичной карьеры она регулярно использовала синюю подводку для глаз вдоль нижнего века. Этот смелый оттенок подчеркивал ее выразительные голубые глаза, добавляя яркий акцент к обычному макияжу.

По словам ее бывшей визажистки Мэри Гринвелл, Диана всегда стремилась пробовать новые образы.

Принцесса Диана / © Associated Press

«Она любила макияж и любила экспериментировать», — рассказала Гринвелл. «Дело не дошло до того, чтобы переходить от зеленых теней к синим, а просто в экспериментах, чтобы сделать глаза более выразительными», — цитирует ее слова instyle.

Несмотря на свою популярность, синяя подводка исчезла с лица принцессы Дианы вскоре после того, как она стала членом британской королевской семьи. Вместо нее она стала использовать нейтральные оттенки, такие как бежевый, коричневый и белый.

Художник по гриму сериала «Корона» предположил, что Диана использовала синюю подводку для глаз, когда «чувствовала себя уязвимой».

Принцесса Диана / © Getty Images

Возможно, умение контролировать свой макияж и выбор яркого оттенка, сочетающегося с ее нетрадиционным сапфировым обручальным кольцом, — стало для юной принцессы шагом, придающим ей уверенности в себе, пока она адаптировалась к дворцовой жизни.

В 90-х визажист Дианы — Мэри Гринвелл — убедила Диану отказаться от ярко-синей подводки в пользу более классических оттенков. «На нашей первой фотосессии, где она сидела в постели, скрестив руки, мы впервые отошли от синей подводки, и ей очень понравилось! Это действительно изменило ситуацию», — рассказала она журналу Stylist в 2012 году.

© Associated Press

«Я думаю, что бежевые и коричневые оттенки просто намного красивее. Вот и все». В то же время, по ее словам, Диана была не против экспериментировать с более сдержанными образами, которые подчеркивали ее естественные черты лица.

«Она не чувствовала необходимости в броском макияже, поэтому предпочитала сдержанный макияж, подходящий для случая». Исключение, даже в конце 90-х? «Она любила подчеркивать свои прекрасные глаза и наносить много туши», — объяснила Гринвелл.