- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 998
- Время на прочтение
- 1 мин
Она милая: японская принцесса Како в небесно-голубом платье с цветочной вышивкой показалась в Бразилии
Японская принцесса находится с официальным визитом в Бразилии.
Принцесса Како посетила церемонию приветствия в Бразильском обществе японской культуры Бунке в Сан-Паулу.
Там Ее Величество появилась в нежном образе. На ней было закрытое небесно-голубое платье с длинными рукавами, украшенное нежно-розовой и голубой цветочной вышивкой на юбке.
Аутфит Како дополнила белыми кожаными туфлями на стойких каблуках и белым клатчем.
Принцесса сделала элегантную прическу и нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею — цепочкой с голубым камнем и жемчужиной.
Напомним, принцесса Како в элегантном наряде и с лопатой посадила дерево.