Она милая: японская принцесса Како в небесно-голубом платье с цветочной вышивкой показалась в Бразилии

Принцесса Како / © Associated Press

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Принцесса Како посетила церемонию приветствия в Бразильском обществе японской культуры Бунке в Сан-Паулу.

Там Ее Величество появилась в нежном образе. На ней было закрытое небесно-голубое платье с длинными рукавами, украшенное нежно-розовой и голубой цветочной вышивкой на юбке.

Принцесса Како / © Associated Press

Аутфит Како дополнила белыми кожаными туфлями на стойких каблуках и белым клатчем.

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Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса сделала элегантную прическу и нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею — цепочкой с голубым камнем и жемчужиной.

Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, принцесса Како в элегантном наряде и с лопатой посадила дерево.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Associated Press Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Японская принцесса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images