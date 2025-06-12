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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
998
Время на прочтение
1 мин

Она милая: японская принцесса Како в небесно-голубом платье с цветочной вышивкой показалась в Бразилии

Японская принцесса находится с официальным визитом в Бразилии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како посетила церемонию приветствия в Бразильском обществе японской культуры Бунке в Сан-Паулу.

Там Ее Величество появилась в нежном образе. На ней было закрытое небесно-голубое платье с длинными рукавами, украшенное нежно-розовой и голубой цветочной вышивкой на юбке.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Аутфит Како дополнила белыми кожаными туфлями на стойких каблуках и белым клатчем.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса сделала элегантную прическу и нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею — цепочкой с голубым камнем и жемчужиной.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, принцесса Како в элегантном наряде и с лопатой посадила дерево.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
998
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