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Она мне как ребенок: история бабушки из Горенки, кутавшей песика в платок от обстрелов

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Она мне как ребенок: история бабушки из Горенки, кутавшей песика в платок от обстрелов

Мария Ефимовна из Горенки

Марию Ефимовну теперь знает вся Украина. Популярной ее сделала фотография Олега Переверзева, на которой бабушка ласкает свою закутанную платком черную собачку.

Она кутала собачку в платок, чтобы не боялась. Хотя очень страшно было и ей самой. Мария Ефимовна из Горенки стала звездой соцсетей. Она не покинула свою Боню, когда для собачки не нашлось места при эвакуации из-под обстрелов рашистов. Теперь женщина планирует отремонтировать изрешеченный дом и посадить огород. А еще очень хочет, чтобы ее родное село оправилось после пережитого. Потому что людям там до сих пор тяжело. Корреспондентка ТСН Елена Лоскун уехала в освобожденную Горенку и пообщалась с бабушкой с популярного фото.

Мария Ефимовна из Горенки / ©
Мария Ефимовна из Горенки

Когда началась война, Горенка оказалась под огнем. Смертоносные подарки от рашистов прилетали прямо во двор. Бабушке предлагали эвакуироваться, но она решила остаться. И вместе с собачкой пряталась в подвалах: говорит, что закрывала Бони ушки, чтобы туда не попало ничего:

"Она мне как ребенок была. И мне ее так жалко было, я вам рассказать не могу, как она умна. Когда кругом бахало — было очень страшно. Как бахнет — она мне мордяшку сюда, а я плачу — она мне слезы лижет".

Мария Ефимовна из Горенки / ©
Мария Ефимовна из Горенки

Четырехлетняя Боня от пережитого поседела.

Мария Ефимовна из Горенки / ©
Мария Ефимовна из Горенки

Бабушка нежно целует свою собачку в носик. Они оба снова учатся жить в тишине. Но глаза Марии Ефимовны постоянно мокрые от слез. Тоскует по внуку Александру, который воюет против россиян на Донбассе. А его жена с семилетней дочкой Кирой выехала за границу. Марию Ефимовну радует только, что дом уцелел. Хоть и выбило окна. Крыша тоже изрешечена. "С богом говорю", - рассказывает бабушка.

Мария Ефимовна из Горенки / ©
Мария Ефимовна из Горенки

Другим жителям Горенки повезло меньше. У пятиэтажек недалеко стен нет. 105 семей осталось без жилья совсем. У кого-то полностью сгорело производство. Так что бюджет общины после обстрелов не будет из чего наполнять.

Но городок потихоньку оживает. Начинают выплачивать пенсии, привозят гуманитарную помощь. Газ местным обещают подать сегодня-завтра. Начинают чинить линии электропередач. Ремонтные бригады работают чуть ли не круглосуточно. Но свет будет не раньше июня.

Мария Ефимовна вместе со всеми ждет благ цивилизации. А еще считает дни до мая. И не потому, что у нее юбилей – 80 лет: а потому, что собирается сажать картофель:

"Мне земли жалко. Пусть такой сорняк будет? Не хочу я".

Кутала собачку в платок, чтобы не боялся: история бабушки из популярного фото

Кутала собачку в платок, чтобы не боялся: история бабушки из популярного фото

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