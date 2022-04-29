Она мне как ребенок: история бабушки из Горенки, кутавшей песика в платок от обстрелов

Она мне как ребенок: история бабушки из Горенки, кутавшей песика в платок от обстрелов

Марию Ефимовну теперь знает вся Украина. Популярной ее сделала фотография Олега Переверзева, на которой бабушка ласкает свою закутанную платком черную собачку.

Она кутала собачку в платок, чтобы не боялась. Хотя очень страшно было и ей самой. Мария Ефимовна из Горенки стала звездой соцсетей. Она не покинула свою Боню, когда для собачки не нашлось места при эвакуации из-под обстрелов рашистов. Теперь женщина планирует отремонтировать изрешеченный дом и посадить огород. А еще очень хочет, чтобы ее родное село оправилось после пережитого. Потому что людям там до сих пор тяжело. Корреспондентка ТСН Елена Лоскун уехала в освобожденную Горенку и пообщалась с бабушкой с популярного фото.

Мария Ефимовна из Горенки

Когда началась война, Горенка оказалась под огнем. Смертоносные подарки от рашистов прилетали прямо во двор. Бабушке предлагали эвакуироваться, но она решила остаться. И вместе с собачкой пряталась в подвалах: говорит, что закрывала Бони ушки, чтобы туда не попало ничего:

"Она мне как ребенок была. И мне ее так жалко было, я вам рассказать не могу, как она умна. Когда кругом бахало — было очень страшно. Как бахнет — она мне мордяшку сюда, а я плачу — она мне слезы лижет".

Мария Ефимовна из Горенки

Четырехлетняя Боня от пережитого поседела.

Мария Ефимовна из Горенки

Бабушка нежно целует свою собачку в носик. Они оба снова учатся жить в тишине. Но глаза Марии Ефимовны постоянно мокрые от слез. Тоскует по внуку Александру, который воюет против россиян на Донбассе. А его жена с семилетней дочкой Кирой выехала за границу. Марию Ефимовну радует только, что дом уцелел. Хоть и выбило окна. Крыша тоже изрешечена. "С богом говорю", - рассказывает бабушка.

Мария Ефимовна из Горенки

Другим жителям Горенки повезло меньше. У пятиэтажек недалеко стен нет. 105 семей осталось без жилья совсем. У кого-то полностью сгорело производство. Так что бюджет общины после обстрелов не будет из чего наполнять.

Но городок потихоньку оживает. Начинают выплачивать пенсии, привозят гуманитарную помощь. Газ местным обещают подать сегодня-завтра. Начинают чинить линии электропередач. Ремонтные бригады работают чуть ли не круглосуточно. Но свет будет не раньше июня.

Мария Ефимовна вместе со всеми ждет благ цивилизации. А еще считает дни до мая. И не потому, что у нее юбилей – 80 лет: а потому, что собирается сажать картофель:

"Мне земли жалко. Пусть такой сорняк будет? Не хочу я".

Кутала собачку в платок, чтобы не боялся: история бабушки из популярного фото

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