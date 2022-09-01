Она могла бы выжить: телохранитель принцессы Дианы назвал роковую ошибку, которая ее убила

Принцесса Уэльская погибла в автомобильной аварии в Париже 31 августа 1997 года. Но, по мнению бывшего сотрудника Дианы, этой трагедии могло бы и не произойти.

Бывший телохранитель принцессы Ли Сансум выпустил новую книгу, в которой подробно описывает свой опыт охраны самой известной женщины в мире. Мистер Сансум был частью команды защиты Мохамеда и Доди Аль-Файедов, поэтому, когда Доди и Диана начали встречаться летом 1997 года, бывший Королевский военный полицейский завязал близкие отношения с принцессой. Ему было поручено присматривать за Дианой и двумя ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, во время их пребывания на вилле г-на Аль-Файеда в Сен-Тропе, пишет express.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Мистер Сансум не работал в ту ночь, когда Диана и Доди погибли в автокатастрофе в Париже. И он считает, что если бы он был, принцесса могла бы быть еще жива. В интервью The Sun ранее в этом месяце бывший офицер охраны рассказал, что, по его мнению, стало причиной смерти Дианы.

"Это мог быть я в той машине. Мы тянули соломинку, чтобы определить, кто будет сопровождать Тревора (телохранитель Дианы, который был на переднем сидении автомобиля и единственный выживший в аварии) в те выходные. Когда я узнал, что в аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности, я понял, почему они не выжили. Я всегда настаивал на этом", - заявил он.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Эксперт по личной охране добавил, что для семьи Аль-Файед было стандартной практикой пристегивать ремни безопасности по требованию Мохамеда. Также известно, что господин Рис-Джонс был пристегнут ремнем безопасности во время аварии, в то время как другие утверждали, что ни один из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности.

В своей книге Сансум написал: "Во время расследования основное внимание уделялось ремням безопасности и тому факту, что люди, погибшие в авиакатастрофе - Диана, Доди и Анри Поль, - не были пристегнуты ремнями безопасности. Был пристегнут только Тревор, и он выжил".

"Моей первоначальной реакцией на известие об аварии был вопрос, как это могло произойти - они ехали в надежной машине, и я не мог представить, как три человека могли вот так погибнуть на улицах Парижа. Но потом я увидел состояние автомобиля. Позже, когда я узнал, что они не были пристегнуты ремнями безопасности, я начал понимать, почему они не выжили", - сказал телохранитель.

Также господин Сансум в своей книге, которая поступила в продажу в четверг, он сказал: "Я ни на мгновение не верю, что МИ-6 устроила убийство Дианы".

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Известно, что Анри Поль, водитель черного "Мерседеса", находился в состоянии алкогольного опьянения и принимал лекарства, отпускаемые по рецепту, когда сел за руль ночью 31 августа 1997 года.

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