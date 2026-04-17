Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Она нашлась: папарацци выяснили местонахождение Сары Фергюсон - бывшей жены экс-принца Эндрю

Сара Фергюсон – мать принцесс Беатрис и Евгении – нашлась, спустя несколько месяцев после того, как пропала с радаров прессы.

Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

213 дней Сара не появлялась на публике и не попадала под прицел папарацци. Последний раз она была запечатлена на фото, когда покидала свой тогдашний дом, Роял Лодж, в Виндзоре, через неделю после того, как 16 сентября присутствовала на похоронах герцогини Кентской в ​​Вестминстерском аббатстве вместе с бывшим принцем Эндрю.

И вот, после нескольких месяцев предположений о ее местонахождении, бывшая герцогиня Йоркская была обнаружена на горнолыжном курорте в Австрии. На фотографиях, опубликованных изданием The Sun, мать принцесс Евгении и Беатрис Йоркских запечатлена в темной одежде и кепке, выходит из фургона с тонированными окнами и входит в шале в неизвестном месте.

«Ферги вела невероятно замкнутый образ жизни в Альпах», — сообщил источник изданию. «Этот район невероятно красив и обычно очень тих, поэтому это идеальное место для публичной фигуры, такой как она, чтобы оставаться в тени, когда дела идут плохо». Несмотря на падение ее популярности и закрытие нескольких ее проектов в последние месяцы, Сара Фергюсон остановилась в шале на горнолыжном курорте, стоимость проживания в котором составляет почти 2300 евро в сутки, пишет vanitatis.

Напомним, ее экс-муж Эндрю недавно переехал в свой новый дом в Сандрингеме – поместье Марш-фарм, это произошло после визита его младшего брата к нему – принца Эдварда.

Поместье Марш-фарм / © Getty Images

