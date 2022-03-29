Она настояла: стало известно, почему именно принц Эндрю вел под руку королеву Елизавету II на службу в аббатство

Она настояла: стало известно, почему именно принц Эндрю вел под руку королеву Елизавету II на службу в аббатство

Сегодня состоялась служба памяти по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому.

Многие думали, что среднего сына королевы принца Эндрю на панихиде не будет из-за недавнего секс-скандала, который адвокатам герцога Йоркского удалось уладить в феврале. Но сообщается, что Елизавета II настояла на том, чтобы именно принц Эндрю сопровождал ее на поминальную службу.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Елизавета II и принц Эндрю отправилась из Виндзорского замка на машине в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Далее он сопровождал свою 95-летнюю мать в аббатстве, но сидел все же в стороне, а не рядом со своим братом Чарльзом и сестрой Анной.

Королевские эксперты уже проанализировали ситуацию. "Это показывает, что она всем сердцем любит своего сына и верит в него", — говорит королевский комментатор Роберт Джобсон.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Журналист Роберт Джобсон и автор книги Prince Philip's Century говорит, что среди старших членов семьи возникло беспокойство, "но она (королева) настояла", - пишет People.

"В том, что он сопровождает ее, есть определенный смысл, потому что у него нет партнера. Компенсация была выплачена, но с точки зрения закона он ни в чем не виноват", — добавляет он. "Она верит в Эндрю. Даже если он исчезнет из общественной жизни, он сможет воздать должное своему отцу, который, в конце концов, очень гордился своей службой в Королевском флоте, где он участвовал в конфликте на Фолклендских островах", - добавляет Джобсон.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Сообщается, что были приняты специальные меры к приезду королевы в аббатство. Вместо того чтобы войти через главную дверь Вестминстерского аббатства, что означало бы пройти весь проход, монарх вошла через боковую дверь, держась одной рукой за принца Эндрю, а другой - за трость. И несмотря на проблемы с мобильностью, Ее Величество стояла, когда читали молитвы и пели гимны на протяжении всей службы.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Читайте также: