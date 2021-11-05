Она настойчива: Меган Маркл совершает личные звонки сенаторам США

Недавно Меган, герцогиня Сассекская, опубликовала открытое письмо, которое написала членам Конгресса Соединенных Штатов в поддержку комплексной программы оплачиваемого отпуска для новоиспеченных родителей.

Супруга британского принца очень беспокоится из-за то, что новоиспеченные родители в США не имеют права на оплачиваемый декретный отпуск, и стремится как-то эту ситуацию изменить.

Ее стремления в некотором роде переходят все границы. Как сообщает издание Politico, Меган лично звонит членам Конгресса, чтобы поговорить об этом. Двое сенаторов от республиканской партии заявили недавно, что Меган позвонила им на личный телефон и представилась герцогиней Сассекской. При этом ее номер был засекречен на экране.

Герцогиня Меган / Getty Images

Шелли Мур Капито рассказала, что была удивлена такому звонку Меган. А сенатор Кирстен Гилибранд сообщила, что именно она дала личные номера коллег Меган, добавив: "Она собирается позвонить некоторым другим людям, поэтому я сообщила им об этом заранее. Она хочет быть частью рабочей группы, которая будет работать над законом о длительном оплачиваемом отпуске, и так и будет. Будет ли это осуществлено сейчас или позже, она будет частью группы женщин, которые, мы надеемся, вместе будут работать над этим".

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В своем открытом письме Меган говорила: "Оплачиваемый отпуск должен быть национальным правом, а не лоскутным вариантом, ограниченным теми, чьи работодатели придерживаются соответствующих правил, или теми, кто живет в одном из немногих штатов, где существует программа отпусков. Если мы собираемся создать новую эру политики «семья прежде всего», давайте сделаем так, чтобы она включала в себя сильную программу оплачиваемых отпусков для каждого американца, которая гарантирована, доступна и поощряется без стигмы и наказания".

Герцогиня Меган и ее сын Арчи / Getty Images

Также герцогиня говорила, что у нее есть возможность быть с ее маленькими детьми столько, сколько необходимо, и не нуждаться ни в чем, но так повезло не всем.

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