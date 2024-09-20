Она не хотела надевать розовый цвет: Гальяно рассказал правду о наряде принцессы Дианы для Met Gala

Британская принцесса Диана появлялась на красной дорожке роскошного благотворительного мероприятия в Нью-Йорке Met Gala только один раз в 1996 году. В тот раз вечер был посвящен творчеству французского модельера Кристиана Диора, поэтому гости, включая и принцессу, пришли в творениях Модного дома Dior.

Звездой вечера стал Джон Гальяно, который в те годы был креативным директором бренда. Он и разработал роскошное синее платье-комбинацию, в котором принцесса появилась в Нью-Йорке.

Спустя 28 лет с того дня модельер рассказал некоторые подробности работы с принцессой. Откровениями он поделился в новом сериале под названием "In Vogue: 90-е".

"Помню, однажды мы все запрыгнули в этот старый фургон и поехали в Лондон, где встретились с принцессой Дианой. Ее пригласили в Метрополитен, и она должна была надеть одно из моих платьев", - рассказал Гальяно в первом выпуске документального сериала.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

"Это было как благословение. Я имею в виду, как "вау", - сказал Гальяно в сериале.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

"Мы пошли в Кенсингтонский дворец и обсуждали рисунки. Я пытался настаивать на розовом, но она не соглашалась. "Нет, не розовый!" Это было очень, очень весело".

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

"Итак, мы сделали платье и последующие примерки, и оно было сделано прекрасно", - сказал он о "правильной" конструкции. "Перемотаем на событие, и я просто помню, как она вышла из машины", - сказал Гальяно. "Я не мог в это поверить. Она порвала корсет". "Она не хотела надевать корсет", - сказал он решении Дианы. "Она чувствовала себя такой освобожденной. Она сорвала корсет. Платье было гораздо более… чувственным", - подчеркнул он, вспоминая ее появление на Met Gala.

Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / Фото: Getty Images

Это был дебютный бал Института Костюма для Дианы. Менее чем через год она погибла в автокатастрофе в Париже.

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