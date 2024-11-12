Она не изменилась: бывшая девушка принца Гарри показала, как выглядит сегодня, и сделала откровенное признание

Челси и Гарри встречалась с 2004 по 2010 год, а сейчас она замужем и воспитывает двоих детей.

Челси не часто появляется в соцсетях, но теперь вынуждена делиться снимками чаще, так как Дэви создала ювелирный бренд AYA и теперь сама рекламирует его.

Она выложила в Instagram несколько фотографий и написала: "Снимаю шляпу перед моделями… это тяжелый труд. Пытаюсь позировать для новой коллекции Aya Essentials", - подписала снимки Челси.

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Напомним, принц Гарри писал в своих мемуарах, что Челси не хотела связывать себя королевской жизнью, поскольку не хотела терять свою личную жизнь и быть все время на виду у публики. С тех пор, как они расстались Челси не сильно изменилась, она все такая же лучезарная блондинка с широкой улыбкой, которая счастливо замужем и занимается делом, которое ей нравится.

Принц Гарри и Челси Дэви / Фото: Associated Press

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