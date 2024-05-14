Она не Камилла: почему Меган Маркл никогда не завоюет расположение публики

Жена принца Гарри явно пренебрегает поездками в Лондон без крайней на то необходимости и этому есть причина.

Королевский эксперт Роберт Джобсон предположил, что Меган Маркл не сможет изменить мнение о ней британской общественности, в отличие от королевы Камиллы, которой в своем время это удалось сделать.

По словам эксперта, королева Камилла в последние месяцы показала, насколько важно для короля Чарльза иметь рядом с собой хорошую жену в этот трудный период, когда король борется с раком, цитирует его слова express.co.uk.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Для Гарри было бы хорошо, если бы она (Меган) была там. Я думаю, она, вероятно, очень опасалась реакции", - говорит господин Джобсон, комментируя одиночный визит принца Гарри недавно в Лондон.

Тем временем королеву Камиллу публика хвалит. Во время тяжелых нескольких месяцев для короля его жена просто исполняла свои обязанности и ни словом не обмолвилась о тяжести бремени.

"Может ли Меган своими действиями изменить свое общественное восприятие и изменить мнение людей о ней?", - задаются вопросом эксперты.

Когда-то Камиллу считали угрозой будущему монархии из-за ее романа с королем Чарльзом, тогдашним принцем Уэльским, во время его брака с принцессой Дианой. Принцесса Уэльская публично обвинила Чарльза и Камиллу в распаде их брака, но Камилла с годами изменила свой общественный имидж.

Камилла Паркер-Боулз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Единственное, чего Камилла никогда не делала в период, когда общественное мнение о ней было в основном негативным, - это единственное, что сделала Меган. За все плохие времена, которые у нее были, Камилла ни разу не сказала ни слова. Она никогда ни о чем не говорила публично", - говорит эксперт. "Она просто справлялась с этим тихо. И это то, что нравится в ней людям. Она очень приятный человек. У нее отличный характер, и она не ищет кому бы понравиться. Если Меган всю жизнь беспокоится о том, нравится она людям или нет, она неизменно в конечном итоге разочаруется, потому что некоторым людям вы нравитесь, а некоторым нет, так оно и есть", - говорит эксперт.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Отметим, Меган была в Лондоне в последний раз в 2022 году на похоронах королевы Елизаветы II. Публика еще восхищалась ее глубоким реверансом, последним в адрес монарха.

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