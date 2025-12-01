- Дата публикации
Она не Меган: почему Челси Дэви не захотела выйти замуж за принца Гарри
До встречи со своей нынешней женой Меган Маркл самыми длительными отношениями принца Гарри был его роман с Челси Дэви, который то возобновлялся, то прекращался, и начался в 2004 году, а закончился в 2010 году.
После расставания бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения, Дэви даже посещала свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а в 2018-м была приглашена на свадьбу Меган и Гарри.
За годы, прошедшие с момента окончательного разрыва отношений, и Гарри, и Дэви ясно дали понять, что главной причиной разрыва была королевская жизнь и пристальное внимание, сопутствующее статусу. В конце концов, Дэви поняла, что это не та жизнь, которую она хотела для себя, и если королевская жизнь ей не подходит, то продолжать отношения с принцем просто невозможно.
«Челси, как и Крессида Бонас, с которой Гарри встречался с 2012 по 2014 год, знала, что королевская жизнь не для нее. Она была достаточно умна, чтобы понять это с раннего возраста», — рассказала изданию Mirror королевский биограф и главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард о причинах, побудивших Дэви прекратить королевские отношения.
«Ее не одолевали амбиции улучшить свою жизнь или выйти замуж за члена королевской семьи», — добавила Сьюард. «В конце она сказала ему: „Это никогда не станет моим будущим“».
И, по словам людей, близких к Дэви, она не стала сомневаться в правильности своего решения. Более того, ее друзья недавно рассказали Daily Mail, что она «никогда не была счастливее», чем сейчас, со своим мужем, отельером Сэмом Катмором-Скоттом.
Напомним, на днях Дэви показала фотографии со своей свадьбы на острове и рассказала, что они с мужем планируют переезд.