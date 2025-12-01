Она не Меган: почему Челси Дэви не захотела выйти замуж за принца Гарри

Челси Дэви и принц Гарри / © Getty Images

После расставания бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения, Дэви даже посещала свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а в 2018-м была приглашена на свадьбу Меган и Гарри.

Челси Дэви на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году / © Getty Images

За годы, прошедшие с момента окончательного разрыва отношений, и Гарри, и Дэви ясно дали понять, что главной причиной разрыва была королевская жизнь и пристальное внимание, сопутствующее статусу. В конце концов, Дэви поняла, что это не та жизнь, которую она хотела для себя, и если королевская жизнь ей не подходит, то продолжать отношения с принцем просто невозможно.

«Челси, как и Крессида Бонас, с которой Гарри встречался с 2012 по 2014 год, знала, что королевская жизнь не для нее. Она была достаточно умна, чтобы понять это с раннего возраста», — рассказала изданию Mirror королевский биограф и главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард о причинах, побудивших Дэви прекратить королевские отношения.

Принц Гарри и Челси Дэви в 2006 году / © Getty Images

«Ее не одолевали амбиции улучшить свою жизнь или выйти замуж за члена королевской семьи», — добавила Сьюард. «В конце она сказала ему: „Это никогда не станет моим будущим“».

И, по словам людей, близких к Дэви, она не стала сомневаться в правильности своего решения. Более того, ее друзья недавно рассказали Daily Mail, что она «никогда не была счастливее», чем сейчас, со своим мужем, отельером Сэмом Катмором-Скоттом.

Напомним, на днях Дэви показала фотографии со своей свадьбы на острове и рассказала, что они с мужем планируют переезд.