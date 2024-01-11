Она не может есть "нормальную пищу": японская принцесса Кико заразилась загадочной болезнью

Японская принцесса Кико заразилась неизвестной болезнью и поэтому не может есть "нормальную пищу". Об этом сообщило издание Express со ссылкой на инсайдерские источники.

Издание также отметило, что в японской национальной газете The Mainchi вышло заявление Императорского домашнего агентства, в котором говорится, что принцесса Кико заболела еще в прошлом году.

По словам врачей, это не COVID-19, поскольку тесты на его определение дали отрицательный результат. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

К слову, во время новогодней семейной фотосессии в Токио принцесса Кико выглядела отлично. Она была в хорошем настроении и улыбалась.

Принцесса Кико с семьей / Фото: Associated Press

Вместе с ней перед фотографами позировали ее муж – наследный принц Акисино (Фумихито) и их дети – принцесса Како и принц Хисахито.

Принцесса Кико с семьей / Фото: Associated Press

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