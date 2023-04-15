Она не обижается: Сара Йоркская объяснила, почему ее не пригласили на коронацию Чарльза III

Еще в середине марта Сара Йоркская находясь с визитом в США публично говорила, что не получила приглашение на коронацию короля Чарльза III.

Теперь же бывшая жена принца Эндрю (младшего брата короля Чарльза) объяснила, почему ее не пригласили и, где она будет смотреть коронацию.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

"Лично у меня будет небольшое чаепитие, коронационный сэндвич с курицей и приготовление овсянки, вот что я собираюсь делать. Потому что это сделает меня очень счастливой. Я также люблю смотреть это по телевизору, потому что так лучше слышно. Комментаторы всегда хорошие", - сказала Сара, пишет журнал People.

Герцогиня Йоркская отметила, что она и не ждала приглашения, так как не является членом королевской семьи, а с принцем Эндрю она развелась еще в 1996 году. Несмотря на то, что они все равно живут вместе в Royal Lodge, Сара понимает, причину из-за которой не получила приглашение от Чарльза.

"Потому что, помните, я развелась с ним. У вас не может быть и того, и другого. Вы не можете развестись, а затем сказать: "Я хочу этого". Ты в игре или ты вне игры", - прокомментировала мама принцесс Евгении и Беатрис.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Напомним, коронация короля Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. Подробнее о том, что будет происходит в этот день, мы рассказывали вот в этом материале.

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