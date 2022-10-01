Она не привередлива: названо одно из любимых блюд королевы Камиллы

Мы уже знаем, что король Чарльз III обожает есть на завтрак сливы, пить чай и фруктовый сок. А вот у его жена королевы Камиллы совсем другие предпочтения.

Говорят, 75-летняя королева-консорт не привередлива в еде, а ее любимую еду легко купить в каждом супермаркете.

В обычной жизни, когда речь не идет о банкетах и приемах, Камилла любит простую домашнюю еду. Блюда, которые просто и быстро можно приготовить. Конечно, готовят для королевы лучшие повара, а набор продуктов самый разнообразный, но как-то Камилла рассказала, что среди ее любимых блюд является британская классика - фасоль на тосте.

Как пишет express, королева Камилла говорила, что это обязательно должны быть бобы бобами Heinz. В Украине тоже можно купить любимые бобы Камиллы, они стоят порядка 80 гривен.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Не секрет, что королева Камилла и король Чарльз заядлые садоводы и очень много овощей и фруктов выращивают в собственном саду.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие два продукта постоянно есть в рационе Чарльза, которые ест король для того, чтобы дольше оставаться здоровым.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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