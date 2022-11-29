Она не успела: стало известно, почему Елизавета II не смогла попрощаться с принцем Филиппом

Супруг королевы Елизаветы II – принц Филипп – скончался в 2021 году. Ранее считалось, что королева провела с ним последние часы его жизни, но теперь всплыла совсем другая информация.

Автор биографии королевы "Элизабет: интимный портрет" Джайлс Брандрет рассказал в своей книге, что монарха уведомили о смерти герцога Эдинбургского уже после того, как этот факт свершился.

Герцог Эдинбургский Филипп / Фото: Getty Images

В отрывке из своей книги, опубликованной на Mail Online, Брандрет говорит, что герцог Эдинбургский находился в своей кровати в комнате в Виндзорском замке. "В то утро он пошел в ванную, его сопровождала медсестра. Когда он вернулся, он сказал, что чувствует себя немного плохо и ему нужна помощь, чтобы снова лечь в постель. Медсестра позвала на помощь камердинера герцога и пажа королевы Пола Уайбрю - и он умер до того, как королеву успели позвать".

Брандрет утверждает, что королеву вызвали только после того, как врач констатировал смерть герцога, пишет express.co.uk.

Автор книги также утверждает, что сама королева Елизавета II скончалась не от старости, как это утверждали официальные источники, а от рака костного мозга. Монарх страдала от заболевания несколько месяцев жизни.

Герцог Эдинбургский Филипп / Фото: Associated Press

Также читайте Кольцо на помолвку: как принц Филипп создавал главное украшение для Елизаветы II

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы - рак костного мозга, что объясняет ее усталость и потерю веса, а также те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни. Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей. В настоящее время нет известного лекарства, но лечение, включая лекарства, помогающие регулировать иммунную систему, и лекарства, помогающие предотвратить ослабление костей, может уменьшить тяжесть его симптомов и увеличить выживаемость пациента на месяцы или два-три года".

Герцог Эдинбургский Филипп и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Читайте также: