"Она немного нервничает": парикмахер Камиллы рассказала о прическе королевы на коронации

Стилист по волосам королевы Камиллы, которая работает с ней уже более 35 лет, рассказала, как супруга Чарльза чувствует себя перед коронацией и какой будет ее прическа.

Парикмахер королевы Камиллы Джо Хансфорд рассказала корреспонденту Radio 4 Нуале Макговерн о том, как идет подготовка к коронации и как чувствует себя Камилла в преддверии этого грандиозного дня.

Джо Хансфорд - стилист по волосам королевы Камиллы / Фото: Getty Images

"Я думаю, что она нервничает — как и любой другой человек", — сказала Хансфорд, которая ухаживала за волосами Камиллы в течение 35 лет, интервьюеру Women's Hour, пишет People.

Прическу королевы Камиллы нужно выбирать с учетом короны. "Я думаю, что трудность будет заключаться в том, чтобы надеть корону, не меняя стиля укладки", — объяснила Хансфорд. "Как это происходит, я не знаю, потому что меня там не будет — я буду смотреть это по телевизору", - отметила женщина, создавшая для Камиллы ее фирменный боб оттенка платиновый блонд.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Стилист Камиллы по волосам не будет присутствовать в Вестминстерском аббатстве в последние минуты перед коронацией, чтобы поправить королеве укладку.

"Я уверена, что ее волосы будут выглядеть так же, как всегда, и сейчас они выглядят намного лучше — цвет стал мягче и теплее", - говорит она.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

По словам стилиста, с годами они изменили цвет колос Камиллы, и это заметно, если полистать ее фотографии разных лет. Она также объяснила, почему это произошло:

"Оттенки кожи меняются… кто-то, кто был темно-коричневым в 20 лет, точно не должен быть темно-коричневым в 60… Это должен быть переход, чтобы стать светлее, мягче", — сказала Хансфорд. Добавив, что уверена, королева Камилла будет выглядеть великолепно на коронации.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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