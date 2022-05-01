Она невероятная: 82-летняя Нэнси Пелоси на шпильках и с украинским флагом на груди встретилась с Зеленским

Она невероятная: 82-летняя Нэнси Пелоси на шпильках и с украинским флагом на груди встретилась с Зеленским

Легендарный политик и большой друг Украины прибыла в Киев для встречи с президентом Украины.

Нэнси Пелоси является очень известным американским политиком, убежденной демократкой, сейчас она спикер Палаты представителей Конгресса США.

Нэнси Пелоси / Сайт президента Украины

Заслуги этой выдающейся женщины впечатляют. Нэнси придерживается очень прогрессивных взглядов, она, например, яростно отстаивает интересы ЛГБТ-сообщества и голосовала против запрета абортов, а, отстаивая права нелегальных иммигрантов, Пелоси даже установила рекорд продолжительности беспрерывного выступления, ее выступление длилось 8 часов.

Нэнси Пелоси / Сайт президента Украины

Пелоси поддерживает развитие новых технологий для уменьшения зависимости США от иностранной нефти, выступает за легализацию марихуаны и использование марихуаны в медицинских целях.

Нэнси Пелоси / Сайт президента Украины

С 1963 года Нэнси Пелоси замужем за бизнесменом Полом Пелоси, у пары пятеро детей.

Во время президенства Дональда Трампа она жестко критиковала его политику, особенно в отношении мигрантов. Она была одним из инициаторов начала процедуры импичмента, о чем лично заявила в декабре 2019 года.

Нэнси Пелоси / Сайт президента Украины

С самого начала широкомасштабного вторжения России она проявила себя как большой друг Украины. Ее роль в организации помощи нашей стране переоценить невозможно.

Нэнси Пелоси / Сайт президента Украины

Все это время она носит на груди значок с флагами США и Украины, таким образом демонстрируя свою поддержку.

Сегодня Нэнси прибыла в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нэнси Пелоси / Сайт президента Украины

Мы не перестаем восхищаться одновременно силой духа Нэнси Пелоси и ее элегантностью. На встречу 82-летний политик пришла в элегантном голубом брючном костюме и на шпильках.

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