Она невероятная: 82-летняя Нэнси Пелоси на шпильках и с украинским флагом на груди встретилась с Зеленским

Легендарный политик и большой друг Украины прибыла в Киев для встречи с президентом Украины.
Нэнси Пелоси является очень известным американским политиком, убежденной демократкой, сейчас она спикер Палаты представителей Конгресса США.
Заслуги этой выдающейся женщины впечатляют. Нэнси придерживается очень прогрессивных взглядов, она, например, яростно отстаивает интересы ЛГБТ-сообщества и голосовала против запрета абортов, а, отстаивая права нелегальных иммигрантов, Пелоси даже установила рекорд продолжительности беспрерывного выступления, ее выступление длилось 8 часов.
Пелоси поддерживает развитие новых технологий для уменьшения зависимости США от иностранной нефти, выступает за легализацию марихуаны и использование марихуаны в медицинских целях.
С 1963 года Нэнси Пелоси замужем за бизнесменом Полом Пелоси, у пары пятеро детей.
Во время президенства Дональда Трампа она жестко критиковала его политику, особенно в отношении мигрантов. Она была одним из инициаторов начала процедуры импичмента, о чем лично заявила в декабре 2019 года.
С самого начала широкомасштабного вторжения России она проявила себя как большой друг Украины. Ее роль в организации помощи нашей стране переоценить невозможно.
Все это время она носит на груди значок с флагами США и Украины, таким образом демонстрируя свою поддержку.
Сегодня Нэнси прибыла в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мы не перестаем восхищаться одновременно силой духа Нэнси Пелоси и ее элегантностью. На встречу 82-летний политик пришла в элегантном голубом брючном костюме и на шпильках.
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