Она невероятная: Джилл Байден очаровала элегантным образом в изумрудном платье на государственном ужине

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в честь официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон устроили государственный ужин в Белом доме.

Джилл Байден, Нарендру Моди и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди очаровала своим невероятным образом, в котором она появилась на мероприятии. Джилл надела элегантное изумрудное платье макси от Ralph Lauren, расшитое блестящими стразами. Наряд имел вырез, который открывал плечи, и хорошо облегал ее фигуру.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой вечерний лук первая леди дополнила красивой элегантной прической, собранной сзади, макияжем с пышными ресницами и розовым блеском и очаровательной улыбкой. В ушах у нее были серьги с бриллиантами и изумрудами, а на руках – золотые браслеты и часы. Джилл выглядела роскошно.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Бадйен был одет в черный костюм, белую рубашку и черную бабочку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, а встречала Нарендру Моди Джилл Байден в фиолетовом платье-футляре с декольте и слингбэках J'adior от Dior с цветочным принтом.

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