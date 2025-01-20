Она невероятная: Иванка Трамп в цветочном платье продемонстрировала стройную фигуру на светском вечере

Старшая дочь Дональда Трампа в роскошном наряде от Oscar de la Renta сияла на прединаугурационном ивенте.

Вчера, 19 января, в Национальном музее строительства прошел светский вечер перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

На мероприятии присутствовала его старшая дочь Иванка Трамп, ошеломившая своим роскошным образом. Она появилась в красивом платье макси по фигуре, которую на заказ специально для этого вечера для нее создал бренд Oscar de la Renta.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Наряд был расшит цветами из жемчужин и кристаллов. Платье с открытыми плечами прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Иванки.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Аутфит она дополнила шалью жемчужного оттенка и атласными остроносыми туфлями в тон.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

У нее была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр, элегантные серьги с бриллиантами в ушах и кокетливые кольца на руках.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Фото своего образа Трамп опубликовала в Instagram, подписав: "Незабываемый вечер на ужине при свечах накануне инаугурации моего отца в должности 47 президента".

На снимках также представился ее муж Джаред Кушнер и их дети.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп на церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище предстала в элегантном пальто верблюжьего цвета от Oscar de la Renta, украшенном цветочными аппликациями.

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