Она об этом мечтала: стало известно, какое желание королевы Елизаветы II так и не исполнилось

Королевы Елизаветы II нет с нами уже почти год. Она ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

При жизни королева старалась придерживаться хороших отношений со всеми. С пониманием монарх отнеслась и к желанию своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя королевские обязанности, что они и сделали в 2020 году.

Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Лондона в Калифорнию, чтобы начать новую жизнь. Но бабушка принца никогда не переставала надеяться на то, Гарри и Меган вернуться к королевской жизни со временем.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В то время пара назвала пристальное внимание СМИ и осуждение их ролей основными причинами своего ухода, но с тех пор стали известны более серьезные причины, а Меган намекнула на расизм в королевской семье. Об этом Меган сказала во время печально известного интервью Опре Уинфри, где также призналась, что у нее были мысли о самоубийстве. Также она заявила, что не получала помощи от королевской семьи.

Однако, как утверждает близкий друг семьи: "Ее Величество никогда не переставала надеяться, что произойдет какое-то примирение и что пара однажды вернется", - пишет express.

И надо сказать такие шансы у Сассекских однозначно были до того момента пока принц Гарри не выпустил свои скандальные мемуары, в которых подробно описал детали некоторых ссор с членами своей семьи, чем навлек на себя критику и непонимание со стороны британцев.

Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская Меган с супругом принцем Гарри / Фото: Getty Images

Говорят, Меган и Гарри таки ищут способ к примирению с королевской семье. Ходят слухи, что король Чарльз III планирует пригласить их на свой день рождения в ноябре (монарху исполнится 75). Так ли это на самом деле и поедут ли они, покажет время.

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