Она обошла даже брата: принцесса Шарлотта названа самым богатым ребенком в мире

Несмотря на то, что принцесса Шарлотта Уэльская не является наследницей престола, считается, что у нее самый высокий чистый доход среди всех детей в мире.

Согласно новым данным, принцесса Шарлотта богаче обоих своих братьев -принца Джорджа и принца Лучи, а чистая стоимость состояния молодой королевской особы оценивается в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Getty Images

Шарлотта является не только самым богатым ребенком в своей семье, но и самым богатым ребенком в мире, обойдя таких детей звезд, как Блю Айви Картер и Норт Уэст, дочерей Jay-Z и Канье Уэста.

Невероятное богатство принцессы Шарлотты складывается из нескольких источников дохода и будет только увеличиваться по мере того, как она станет старше и будет играть более заметную роль в общественной жизни.

Принц Джордж – старший ребенок Кейт и Уильяма Уэльских занимает второе место в списке богатых детей, а принц Луи аж девятое место, пишет express.co.uk.

Известно, что значительная часть чистого состояния принцессы Шарлотты обусловлена "эффектом Кейт" — феноменом, используемым для описания способности ее матери без особых усилий повышать привлекательность, а зачастую и цену нарядов, которые она носит, для дизайнеров.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

Большинство модных вещей, в которых появляется принцесса Уэльская, впоследствии разлетаются с полок магазинов, а фотография Кейт в наряде способна изменить будущее дизайнеров.

Исследование Brand Finance назвало Кейт "самым влиятельным лицом в мире королевской моды" и сообщило, что вещи, которые носит Кейт, повышают привлекательность для американских покупателей на 38 процентов.

Предполагается, что возможности Шарлотты в этом плане только возрастут в ближайшие годы по мере увеличения объема общественной работы, которую она выполняет в качестве члена королевской семьи.

Также внучка короля имеет все шансы получить значительное наследство в ближайшие годы и уже имеет инвестиции и деловые предприятия, оформленные на ее имя, а также значительные земельные владения.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали стильные выходы дочери Уэльских в 2024 году.

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