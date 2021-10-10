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Она обожает кошек: стало известно, кто из родственников королевы Елизаветы II не любит собак

Она обожает кошек: стало известно, кто из родственников королевы Елизаветы II не любит собак

Принцесса Майкл Кентская / Getty Images

Есть среди членов британской королевской семьи человек, который очень любит кошек.

Ни для кого не секрет, что члены британской королевской семьи очень любят собак. Начиная от королевы и заканчивая ее внуками все имеют питомцев. Но есть одна королевская особа, приближенная к Елизавете II, которая, напротив, любит кошек.

Это принцесса Майкл Кентская, супруга двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского. У нее есть несколько сиамских и бирманских кошек. Хотя, говорят, что и к собакам принцесса тоже небезразлична.

Принцесса Майкл Кентская с мужем / © Getty Images
Принцесса Майкл Кентская с мужем / Getty Images

Напомним, Мария Кристина фон Рейбниц вышла замуж за принца Майкла в Вене в 1978 году, и у пары есть двое детей, лорд Фредерик Виндзор и леди Габриэлла Виндзор. Супруги не являются работающими членами британской королевской семьи и не получают за свою работу государственных денег, но берут на себя ряд общественных обязанностей, включая представление королевы на определенных мероприятиях. Живет семья на территории Кенсингтонского дворца.

Принцесса Майкл Кентская / © Getty Images
Принцесса Майкл Кентская / Getty Images

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