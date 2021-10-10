Она обожает кошек: стало известно, кто из родственников королевы Елизаветы II не любит собак

Есть среди членов британской королевской семьи человек, который очень любит кошек.
Ни для кого не секрет, что члены британской королевской семьи очень любят собак. Начиная от королевы и заканчивая ее внуками все имеют питомцев. Но есть одна королевская особа, приближенная к Елизавете II, которая, напротив, любит кошек.
Это принцесса Майкл Кентская, супруга двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского. У нее есть несколько сиамских и бирманских кошек. Хотя, говорят, что и к собакам принцесса тоже небезразлична.
Напомним, Мария Кристина фон Рейбниц вышла замуж за принца Майкла в Вене в 1978 году, и у пары есть двое детей, лорд Фредерик Виндзор и леди Габриэлла Виндзор. Супруги не являются работающими членами британской королевской семьи и не получают за свою работу государственных денег, но берут на себя ряд общественных обязанностей, включая представление королевы на определенных мероприятиях. Живет семья на территории Кенсингтонского дворца.
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