Она очаровательна: 84-летняя принцесса Александра в нежном образе появилась на свадьбе своей внучки

Она очаровательна: 84-летняя принцесса Александра в нежном образе появилась на свадьбе своей внучки

84-летняя сестра королевы Елизаветы II – принцесса Александра – на свадьбе своей внучки выглядела потрясающе.

10 сентября состоялось венчание Флоры Огилви, внучки принцессы Александры и шведского финансиста Тимоти Вестерберга.

Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга / Getty Images

Бабушка Флоры, принцесса Александра, которая была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы II с принцем Филиппом в 1947 году, надела на торжество милое платье в гороховый принт пудрово-розового цвета и удлиненный розовый блейзер сверху.

Принцесса Александра / Getty Images

Принцесса подобрала подходящую шляпу для этого праздничного дня, она также была розового цвета и с большим цветком спереди. В руках она держала золотистый клатч и белые перчатки, а обута была в туфли-лодочки на каблуках бежевого цвета с золотистым декором.

Принцесса Александра / Getty Images

Принцессу запечатлели, когда она выходила из автомобиля и направлялась в церковь Сент-Джеймсского дворца.

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