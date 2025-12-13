- Дата публикации
Она очаровательна: княгиня Монако Шарлин вышла в свет в нежном платье-кейпе
В пятницу, 12 декабря 2025 года, принц Альбер II и принцесса Шарлин приняли участие в традиционном Рождественском балу, который состоялся в отеле Hôtel de Paris Monte-Carlo.
Этот 20-й Рождественский бал, стал знаковым благотворительным событием княжества, поскольку состоялся под патронатом принцессы и собрал под одной крышей многочисленных гостей вокруг важного дела — поддержки детей. Также во время мероприятия провели благотворительный аукцион, организованный Sotheby’s, все вырученные средства которого были переданы Фонду принцессы Шарлин.
Для важного события Шарлин надела платье из коллекции весна-лето 2026 года от бренда Jenny Packham, образы от которого также неоднократно носила принцесса Кейт.
Платье-кейп Шарлин было длинным, полностью изготовленным из плиссированной ткани и имело небольшой шлейф. На талии наряд украшал золотой пояс с камнями.
Образ княгиня дополнила ярким макияжем, бриллиантами и красивой прической с локонами.