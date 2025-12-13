ТСН в социальных сетях

Общество
152
Она очаровательна: княгиня Монако Шарлин вышла в свет в нежном платье-кейпе

В пятницу, 12 декабря 2025 года, принц Альбер II и принцесса Шарлин приняли участие в традиционном Рождественском балу, который состоялся в отеле Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Юлия Каранковская
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Этот 20-й Рождественский бал, стал знаковым благотворительным событием княжества, поскольку состоялся под патронатом принцессы и собрал под одной крышей многочисленных гостей вокруг важного дела — поддержки детей. Также во время мероприятия провели благотворительный аукцион, организованный Sotheby’s, все вырученные средства которого были переданы Фонду принцессы Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин и князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Для важного события Шарлин надела платье из коллекции весна-лето 2026 года от бренда Jenny Packham, образы от которого также неоднократно носила принцесса Кейт.

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Платье-кейп Шарлин было длинным, полностью изготовленным из плиссированной ткани и имело небольшой шлейф. На талии наряд украшал золотой пояс с камнями.

Образ княгиня дополнила ярким макияжем, бриллиантами и красивой прической с локонами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин и князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Монако Шарлин - красивые наряды супруги Альбера II (14 фото)

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

