Она очаровательна: княгиня Монако Шарлин вышла в свет в нежном платье-кейпе

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Этот 20-й Рождественский бал, стал знаковым благотворительным событием княжества, поскольку состоялся под патронатом принцессы и собрал под одной крышей многочисленных гостей вокруг важного дела — поддержки детей. Также во время мероприятия провели благотворительный аукцион, организованный Sotheby’s, все вырученные средства которого были переданы Фонду принцессы Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Для важного события Шарлин надела платье из коллекции весна-лето 2026 года от бренда Jenny Packham, образы от которого также неоднократно носила принцесса Кейт.

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco

Платье-кейп Шарлин было длинным, полностью изготовленным из плиссированной ткани и имело небольшой шлейф. На талии наряд украшал золотой пояс с камнями.

Образ княгиня дополнила ярким макияжем, бриллиантами и красивой прической с локонами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер / Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин / Фото: Palais Princier de Monaco