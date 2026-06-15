Она очаровательна: кронпринцесса Виктория выбрала нежный желтый лук для благодарственной службы

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принц Оскар / © Getty Images

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Мероприятие было организовано в честь матери и отца кронпринцессы – короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, которые празднуют 19 июня свой «золотой» свадебный юбилей.

Кронпринцесса Виктория прибыла на службу с мужем кронпринцем Даниэлем и их сыном – принцем Оскаром. Одета будущая королева была в бледно-желтый короткий жакет от Safiyaa, такую же юбку длины миди от этой же марки, обута она была в черные туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi, а в руках держала черный клатч в форме конверта от Abro.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принц Оскар / © Getty Images

Виктория собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками и выглядела очень элегантно. Ее муж Даниэль надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук, такой же образ был и у их сына принца Оскара.

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Напомним, королева Сильвия появилась на этой службе в красном твидовом пальто и шляпе в тон и выглядела очень ярко и празднично.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

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