Она очаровательна: младшая дочь Зары Тиндалл появилась на праздничной службе в пальто с бантом

Зара Тиндалл взяла с собой на рождественскую службу в Сандрингеме двоих дочерей – 6-летнюю Лену и 10-летнюю Мию.
Зару запечатлели фотографы, когда она шла за руку с младшей Леной. Девочка была одета в темно-синее пальто с воротником-стойкой и бантом на груди, плотных колготах и обута в синие лаковые балетки с золотым декором. У Лены были распущены волосы и на голове был ободок-косичка.
Старшая Миа Тиндалл была в пальто верблюжьего цвета от Max&Co, цветочном платье с кружевным воротником и пуговицами и обута в черные сапоги Mayoral с декором в виде сердец.
Сама Зара была в винном двубортном пальто The Fold London, к которому подобрала ободок на голову Juliette Botterill Millinery, украшенный цветком. В руках у Тиндалл была миниатюрная сумка Lalage Beaumont, также подобранная в тон пальто и обута она была в высокие замшевые сапоги на каблуках LK Bennett. Ее муж Майк Тиндалл также присутствовал на службе в Сандрингеме.
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