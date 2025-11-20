ТСН в социальных сетях

Она очень реалистичная: французский музей презентовал новую восковую статую принцессы Дианы

Спустя 28 лет после смерти принцессы Дианы музей Гревен в Париже, представил ее восковую фигуру.

Восковая статуя принцессы Дианы

Восковая статуя принцессы Дианы / © Associated Press

Фигура принцессы примечательна тем, что была одета в копию ее знаменитого «платья мести» — эффектного наряда с открытыми плечами, который принцесса носила в 1994 году.

Восковая статуя принцессы Дианы / © Associated Press

Восковая статуя принцессы Дианы / © Associated Press

Образ такде был дополнен копией украшений с сапфирами и бриллиантами, туфлями и небольшим клатчем.

Восковая статуя принцессы Дианы / © Associated Press

Восковая статуя принцессы Дианы / © Associated Press

Представители музея сообщили, что директор музея заказал изготовление новой фигуры Дианы, будучи «разочарованным» фигурой в лондонском Музее мадам Тюссо, что побудило его заказать собственную версию.

Музей выбрал 20 ноября для открытия выставки, поскольку в этот день в 1995 году принцесса дала интервью журналисту BBC Мартину Баширу, которое вызвало шок во всем мире.

