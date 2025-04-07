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Дата публикации
Категория
Общество
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Она опоздала: почему королева Елизавета II не успела попрощаться с принцем Филипом

9 апреля исполнится четыре года со дня смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского — мужа королевы Елизаветы II.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Филипп и королева Елизавета II

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

После госпитализации и проведения операции в связи с имеющимся заболеванием сердца принц Филипп мирно скончался во сне в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года.

Известно, что его жена королева Елизавета II, не успела проститься с ним. В последние недели его жизни она почти не отходила от него, но в тот день он ушел так быстро, что слуги попросту не успели ее разбудить. Британцам объявили о смерти принца Филиппа ближе к обеду.

Принц Филипп и королева Елизавета II в молодости / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II в молодости / © Associated Press

По словам биографа королевы Джайлса Брандрета, герцог Эдинбургский, которому было 99 лет, «ушел так быстро», что придворные не успели разбудить Ее Величество, чтобы попрощаться, пишет Daily Mail.

«Я вполне готов умереть», — сказал однажды Филипп Брандрету. «Это то, что происходит — рано или поздно. Я определенно не хочу продержаться до 100 лет, как королева-мать Елизавета. Я не могу себе представить ничего хуже У меня нет абсолютно никакого желания цепляться за жизнь без необходимости. Ужасная перспектива», — говорил принц Филипп.

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Смерть мужа принесла огромную пустоту в жизнь королевы Елизаветы II. Она пережила его на полтора года и также мирно скончалась в постели 8 сентября 2022 года, говорят, после продолжительной болезни.

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп / © Getty Images

Принц Филипп / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп / © Getty Images

Принц Филипп / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп / © Associated Press

Принц Филипп / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Чарльз и принц Филипп / © Associated Press

Принц Чарльз и принц Филипп / © Associated Press

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

Принц Филипп и принц Джордж / © Getty Images

Принц Филипп и принц Джордж / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Getty Images

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп / © Associated Press

Принц Филипп / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Associated Press

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Associated Press

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