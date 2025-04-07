Она опоздала: почему королева Елизавета II не успела попрощаться с принцем Филипом

После госпитализации и проведения операции в связи с имеющимся заболеванием сердца принц Филипп мирно скончался во сне в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года.
Известно, что его жена королева Елизавета II, не успела проститься с ним. В последние недели его жизни она почти не отходила от него, но в тот день он ушел так быстро, что слуги попросту не успели ее разбудить. Британцам объявили о смерти принца Филиппа ближе к обеду.
По словам биографа королевы Джайлса Брандрета, герцог Эдинбургский, которому было 99 лет, «ушел так быстро», что придворные не успели разбудить Ее Величество, чтобы попрощаться, пишет Daily Mail.
«Я вполне готов умереть», — сказал однажды Филипп Брандрету. «Это то, что происходит — рано или поздно. Я определенно не хочу продержаться до 100 лет, как королева-мать Елизавета. Я не могу себе представить ничего хуже У меня нет абсолютно никакого желания цепляться за жизнь без необходимости. Ужасная перспектива», — говорил принц Филипп.
Смерть мужа принесла огромную пустоту в жизнь королевы Елизаветы II. Она пережила его на полтора года и также мирно скончалась в постели 8 сентября 2022 года, говорят, после продолжительной болезни.