Она отменила поездку на Олимпиаду: сын кронпринцессы Метте-Марит был арестован

27-летний парень провел более 30 часов под стражей после инцидента в квартире в Фрогнере, Осло. По данным издания Se og Hør, старший сын Метте-Марит, отцом которого является Мортен Борган, а отчимом - наследник норвежского престола кронпринц Хокон, якобы напал на 20-летнюю женщину во время какой-то тусовки на квартире.

Мариус Борг Хейбю и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Норвежское издание сообщило, что Мариусу изначально предъявили обвинение в "телесном насилии", а теперь еще и в "нанесении ущерба", после того, как выяснилось, что квартира получила некоторые повреждения после инцидента, пишет Daily Mail.

Сообщается, что пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Ранним утром в понедельник ее выписали. А Мариуса поместили в одиночную камеру и взяли анализ крови, чтобы выяснить, находится ли он под воздействием наркотиков.

Мариус Борг Хейбю и его мать кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Напомним, Метте-Марит родила первого сына в 1999 году еще до знакомства со своим будущим мужем. Кронпринцесса должна была на этой неделе присутствовать на Олимпийских играх, однако норвежский королевский дворец заявил, что кронпринц Хокон появился на трибунах один. Его супруга решила временно отложить поездку, видимо, из-за произошедшего инцидента.

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