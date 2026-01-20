- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 1 мин
Она почти не изменилась: как выглядела княгиня Монако Шарлин десять лет назад
В связи с набирающем популярности трендом в соцсетях «2026 — это новый 2016», мы вспоминаем, как десять лет назад выглядела княгиня Монако Шарлин и ее дети.
На этом снимке Шарлин, ее муж князь Альбер II и дети — принц Жак и принцесса Габриэлла запечатлены в декабре 2016 года на церемонии вручения рождественских подарков во дворце Монако.
Шарлин тогда было 37 лет, а ее детям-близнецам по два года.
В преддверии нового 2026 года, спустя десять лет, Шарлин, Альбер II и дети так же открывали праздничную елку в Монако. На фотографии можно увидеть, как изменились и выросли Жак и Габриэлла. А вот княгиня практически не изменилась, разве что теперь ее белокурые волосы стали длиннее.
Ранее мы также вспоминали, как изменилась внешность принцессы Уэльской Кейт за десять лет.