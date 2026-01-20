Она почти не изменилась: как выглядела княгиня Монако Шарлин десять лет назад

Княгиня Шарлин с сыном Жаком / © Getty Images

Реклама

На этом снимке Шарлин, ее муж князь Альбер II и дети — принц Жак и принцесса Габриэлла запечатлены в декабре 2016 года на церемонии вручения рождественских подарков во дворце Монако.

Княгиня Шарлин с сыном Жаком / © Getty Images

Шарлин тогда было 37 лет, а ее детям-близнецам по два года.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с сыном Жаком и дочерью Габриэллой / © Getty Images

В преддверии нового 2026 года, спустя десять лет, Шарлин, Альбер II и дети так же открывали праздничную елку в Монако. На фотографии можно увидеть, как изменились и выросли Жак и Габриэлла. А вот княгиня практически не изменилась, разве что теперь ее белокурые волосы стали длиннее.

Реклама

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Ранее мы также вспоминали, как изменилась внешность принцессы Уэльской Кейт за десять лет.