ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
231
Время на прочтение
1 мин

Она почти не изменилась: как выглядела княгиня Монако Шарлин десять лет назад

В связи с набирающем популярности трендом в соцсетях «2026 — это новый 2016», мы вспоминаем, как десять лет назад выглядела княгиня Монако Шарлин и ее дети.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин с сыном Жаком

Княгиня Шарлин с сыном Жаком / © Getty Images

На этом снимке Шарлин, ее муж князь Альбер II и дети — принц Жак и принцесса Габриэлла запечатлены в декабре 2016 года на церемонии вручения рождественских подарков во дворце Монако.

Княгиня Шарлин с сыном Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлин с сыном Жаком / © Getty Images

Шарлин тогда было 37 лет, а ее детям-близнецам по два года.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с сыном Жаком и дочерью Габриэллой / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с сыном Жаком и дочерью Габриэллой / © Getty Images

В преддверии нового 2026 года, спустя десять лет, Шарлин, Альбер II и дети так же открывали праздничную елку в Монако. На фотографии можно увидеть, как изменились и выросли Жак и Габриэлла. А вот княгиня практически не изменилась, разве что теперь ее белокурые волосы стали длиннее.

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Ранее мы также вспоминали, как изменилась внешность принцессы Уэльской Кейт за десять лет.

Дата публикации
Количество просмотров
231
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie