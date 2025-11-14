ТСН в социальных сетях

Она предупреждала внучку: почему бабушка принцессы Дианы была против ее брака с принцем Чарльзом

Бабушка принцессы Дианы — баронесса Фермой — предупреждала внучку, что жизнь в королевской семье не так уж и хороша, как ее представляли.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана и ее бабушка баронесса Фермой

Принцесса Диана и ее бабушка баронесса Фермой / © Associated Press

Мы все знаем историю брака и развода принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, но многие поклонники королевской семьи не догадываются, что был один член семьи, который действительно пытался убедить юную Диану в том, что брак с членом королевской семьи был неправильным решением.

Королева Елизавета II, леди Фермой и королева-мать Елизавета / © Associated Press

Королева Елизавета II, леди Фермой и королева-мать Елизавета / © Associated Press

Этим человеком была ее бабушка по материнской линии, Рут Рош, баронесса Фермой. Она была близкой подругой королевской семьи и фрейлиной королевы-матери Елизаветы, но все же считала, что брак Дианы с принцем Чарльзом был ошибкой.

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, 29 июля 1981 года / © Associated Press

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, 29 июля 1981 года / © Associated Press

В новом выпуске подкаста Daily Mail «Короли, королевы и подлые дела » историк Кейт Уильямс и королевский биограф Роберт Хардман рассказали о том, что бабушка леди Дианы была «единственным человеком», который считал свадьбу ошибкой.

«Не думаю, что их чувство юмора и образ жизни тебе подойдут», — говорила бабушка Диане.

Баронесса Фермой — бабушка принцессы Дианы / © Getty Images

Баронесса Фермой — бабушка принцессы Дианы / © Getty Images

Однако остальная семья — и весь мир — были «захвачены идеей» королевской свадьбы.

Все мы знаем историю, что Диана таки вышла замуж за принца Уэльского теплым июльским днем в 1981 году, родила ему двоих сыновей — принцев Уильяма и Гарри и развелась с ним в 1996 году, за год до своей трагической смерти.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

